«الوضع شديد الصعوبة».. رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامى رامى رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد ما يقارب من حوالي 98 يوما معاناة مع المرض، وذلك خلال تصريحات فى برنامجه الذي يذاع على قناة dmc.

حيث قال رامي رضوان، خلال تصريحات فى برنامجه الذي يذاع على قناة dmc، عن الوضع الصحى الحالي للفنانة دلال عبد العزيز: “وضعها صعب ولا أستطيع أن أقول إنه فى تحسن وكل شوية بيحصل مفاجأة”.

وأضاف رامي رضوان، في برنامج “مساء دي ام سي”، المذاع على فضائية “دي ام سي، قائلا:” احنا مش عارفين الساعة الجاية جاي فيها ايه والكل بيحاول يطمئن على الحالة الصحية للأستاذة دلال عبد العزيز، لكن الوضع الصحي صعب ومش سهل، وكل شوية يطلع مفاجاة، للأسف الشديد والموضوع شديد الصعوبة وفي مجهود كبير جدًا مبذول من الأطباء”.

جدير بالذكر، أنه انتشر خلال الأيام القليلة الماضية شائعات بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى الخاصة التي كانت تمكث فيها للعلاج، وسررعان مع خرجت أسرتها عن صمتها وأكدوا أنها مازالت على قيد الحياة، معبرين عن استيائهم الشديد من انتشار تلك الشائعات مؤكدين أنها تؤثر بالسلب عليهم وتحديدا بناتها.

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