انت الان تتابع خبر بيصوروني أنا ومراتي من ورا ضهرنا.. زوج حلا شيحة يفتح النار ويفجر مفاجآت مدوية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر المنتج السينمائي معز مسعود عن إنزعاجه من تصرفات بعض الأشخاص المتطفلين أثناء سيره في الأماكن العامة مع زوجته الممثلة حلا شيحة وأولادهما.

وأوضح معز مسعود في تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر، أن بعض الأشخاص يصورونه مع أسرته من ظهرهم أثناء سيرهم، مؤكدا أنه يتمنى أن يفعل معهم المثل لكي يرى ردود أفعالهم.

وكتب معز: "بالنسبة للناس اللي بيحبوا يصوروني ومراتي وولادنا من ورا ضهرنا كل شوية؛ نفسي لما أفضى أعمل paparazzi شوية وأصوركم بنفس الطريقة عشان أشوف ردود أفعالكم، ايه رأيكم؟".

يذكر أن معز مسعود وحلا شيحة تسببا في حالة من الجدل مؤخرا، بعد انتقادهما لفيديو أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" الذي قدمته حلا، بسبب ظهورها في مشاهد أصبحت لا ترغب في مشاهدتها، ووجها اللوم إلى تامر حسني وصناع الفيلم بسبب عدم حذفهما لتلك المشاهد، وهو ما أدخل الطرفين في تصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل يومين كشف معز مسعود،عن تلقيه دعوة رسمية لحضور مهرجان "فينيسيا" السينمائي الـ78، بمناسبة مشاركة فيلمه "أميرة" في إحدى مسابقاته.

وشارك مسعود صورا من كواليس تصوير الفيلم، الذي أخرجه محمد دياب، والتي التقطت في "أواخر أيام البشرية قبل فيروس "كورونا" المستجد وارتداء الكمامات الطبية بشكل إلزامي.

ويساهم معز مسعود في إنتاج الفيلم بشركته "أكاميديا"، إلى جانب شركة "فيلم كلينيك" لمحمد حفظي، وشركات "أغورا أوديوفيجيوال"و"الطاهر ميديا برودكشن" و"ذا أماجيناريوم فيلمز".

ويشارك فيلم "أميرة" في مسابقة آفاق "أوريزونتي" بمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث سيعرض عالميا هناك لأول مرة، وهو من بطولة الفنانة الأردنية، صبا مبارك، وتارا عبود.

وفيلم "أميرة" مستوحى من ظاهرة الحياة الواقعية للأطفال الفلسطينيين الذين يتم إنجابهم من خلال التلقيح الصناعي باستخدام الحيوانات المنوية المهربة للسجناء السياسيين الفلسطينيين.