انت الان تتابع خبر تناول زيت السمسم على معدة فارغة ولاحظ ماسيحدث لجسمك من فوائد مذهلة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر زيت السمسم أو كما هو مشهور علمياً باسم (Sesamum indicum)، هو واحد من الزيوت الطبيعيّة التي تنتمي للفصيلة السمسمية، وهو زيت شائع الاستخدام، نظراً لفوائده المميزة للصّحة العامّة، ولذلك يدخل في جميع المجالات الغذائيّ، والطبيّ، والتجميليّ، والصناعي، ويستخرج من بذور السمسم التي تُزرع في المناطق ذات الظروف المُناخية الدافئة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في كلّ من المناطق الاستوائيّة من القارة الإفريقية،ومنها السودان، والدول الآسيويّة كهند والصين وبعض الدول العربية مثل اليمن، وينصح الأطباء بتناول هذا الزيت على الريق لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه.

فوائد شرب زيت السمسم على الريق يُعيد زيت السمسم تنظيم معدّل الجلوكوز في الدم، مما يجعله مفيداً جداً للذين يعانون من مرض السكري بأنواعه.

يضبط منسوب ضغط الدم في الجسم، ويقيّ من حالات ارتفاعه، حيث يخفض من معدّل أكسدة الدهون في الدم، لذلك ينصح من يعانون من انخفاض في ضغط الدم بعدم تناوله، وكذلك عند تناول العقاقير الدوائية الخاصّة بعلاج مشاكل ارتفاعه، وفقا لموقع موضوع.

يعد ّمن المدرّات الطبيعيّة للبول.

يلعب دوراً فعالاً في علاج مشاكل الفم، ويقوّي الأسنان، ويحمي اللثة من الالتهاب، وينظّف الفم من البكتيريا والميكروبات الناتجة عن بقايا الطعام، ويقضي على البكتيريا العقدية التي تعدّ من مُسبّبات تكدّس طبقة البلاك فوق الأسنان.

يحمي الكلى من الأمراض التي تصيبها، وخاصّة التي تنتج عن استخدام العقاقير الدوائية والمضادات الحيويّة، ويمنع تشكّل الحصوات.

يحمي القلب من الأمراض الخطيرة، لاحتوائه على مركبات الليجنان والتي تُعرف أيضاً بالسيسامول، وبالتالي يمنع من تصلبّ الشرايين ويزيد من نشاط الأوعية الدموية.

يقضي على المشاعر السلبيّة، ويحارب الاكتئاب.

يقضي على الخلايا السرطانية، مما يجعله واقياً من الإصابة بالأورام الخبيثة، وخاصّة في كلّ من الرئة، والقولون، والبنكرياس.يعالج مشاكل البواسير، وخاصة في حال تمّ مزجه مع الكركم والحليب.

يمنح الجلد رطوبة ونعومة عالية.

يمنع التجاعيد.

يطرد البلغم.

يحرق الدهون، لاحتوائه على الأحماض الأمينيّة المساعدة على خسارة الوزن.

