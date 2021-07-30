انت الان تتابع خبر جمال فرعوني خارق .. صورة نادرة لزوجة الزعيم عادل إمام والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الشابة هالة مقبل، صورة نادرة لم تُنشر قبل لجدّها زعيم الكوميديا المصرية عادل_إمام وزوجته هالة الشلقاني وظهرا يحضنان بعضهما بحب.

منذ بدياته الفنية، اعتمد الزعيم على إحفاء عائلته على السوشيال ميديا، بإستثناء إبنه محمد_إمام الذي بات نجمًا مهمًا في الدراما المصرية والعربي، وكذلك إبنه المخرج رامي إمام، لكن إبنته مثلًا وزوجته قلّما تظهران على الإعلام.

نسبة قليلة من جمهوره يعرف زوجته هالة بالشكل بينما الأغلبية الكبرى لا تعرفها، وهذا ما يفضله عادل إبعادها عن السوشيال ميديا والإعلام لتعيش حياتها كما تريد، خصوصًا أننا في مجتمع عربي لا يرحم المرأة بشكل عام، فكيف إذا كانت زوجة النجم أو إبنته.

ليت نجوم اليوم يتعلّمون من هذا العملاق الكبير الذي استغل الفن لتقديم رسالة محترمة وغنيّة بالنصوص والتمثيل، كل ما شاهدته لعادل إمام منذ ولادتي، أي منذ ما يقارب الثلاثين عامًا، كانت أفلام ليست خادشة للحياء العام ولا مسيئة للدين الإسلامي كما يدّعي البعض، ومن فيلمه (الإرهابي) تعرفت على معنى الإرهاب والجماعات الإسلامية التكفيرية التي يبترأ منها الإسلام المعتدل والتي تقتل كل من لا يؤمن بقرآنهم الذي فسّروه على مزاجهم.