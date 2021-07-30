انت الان تتابع خبر السعودية فوز العتيبي تفجر مفاجآت بشأن مسلسل "رشاش" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتقدت الفاشينستا السعودية فوز العتيبي مسلسل “رشاش” الذي يبث في الوقت الحالي عبر منصة “اتفرج VIP” حيث قالت ان رشاش العتيبي ابن عمها وهي تعرف قصته منذ الطفولة وهي مختلفة لما يتم عرضه في المسلسل.

وقالت فوز العتيبي، في مقطع فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله الرواد بنطاق واسع: ” كتير كتير ناس ما يدرون شنو القصة.. نحن ندري شنو.. انا من لما كنت صغيرة عمري 4 سنين أهلي كانوا يحكولي.. واعرف القصة من قبل المسلسل وكتير أشياء مو صحيحة قاعدة تنحكى”.

ويتتبع العمل في أحد جوانبه المراحل الإجرامية المُفترَضة في حياة “رشاش””، بدءاً من دخوله عالم الجريمة وانتهاءً بالإيقاع به.

كما تُسلّط الحكاية بخطوطها الدرامية المشوّقة الضوء على الضابط الشاب والمتفاني “فهد” الذي كرّس جهوده للقبض على “رشاش” وتفكيك عصابته، إلى جانب العمليات المُعقّدة لأجهزة الأمن وتضافر جهودها من أجل تتبّع “رشاش” وأفراد عصابته واستباق تحرّكاتهم والتصدي لهم وتقديمهم إلى المحاكمة.