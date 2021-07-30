«الاحترام ماينفعش».. شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل مجددا (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما خرج عن صمته ليعبر عن مدى غضبه الشديد من بعض التعليقات التي تهدف إلى الوقيعة بينه وبين أهله.

قام الفنان وائل عبد العزيز، بنشر منشور جديد له ليشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “الفيس بوك”.

حيث كتب: “ما انا عادي ممكن اعمل بلوك لاي تطاول أو لجان أو أي حد يعدي حدوده أو اريح نفسي خالص واقفل الكومنتات”.

وأضاف قائلا: “بس ما هو الناس فاهمه ان في أطراف كتيره بتوقع باشاعات وكلام فاضي ويهمهم ان علاقتي باهلي تفضل متوتره لاغراضهم وده طول عمره بيحصل مش بس من اليومين دول”.

واختتم كلامه، وكتب: ” عموما الموجه دي تعدي وعندي لقاء هرد فيه عالكل لان الظاهر ان الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحه الاحترام .. وياريت تسيبونا نشوف شغلنا”.

جدير بالذكر، أن الفنان وائل عبد العزيز كانت علاقته تشهد توترا كبيرا بينه وبين شقيقته ياسمين عبد العزيز، ولكن سرعان ما أعلن تصالحه معها عندما كانت تواجه انتقادات شديدة من قبل طليقها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة وعائلته وزوجته الفنانة ريهام حجاج.

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