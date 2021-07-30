رامي جمال يشارك جمهوره صورة جديدة: لوني باظ

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وعلق رامى جمال قائلا “ لوني باظ ”.

أغنية قلة الإحساس

وكان طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة “قلة الإحساس”، وهي الأغنية الرابعة من البومه “ولسه”، من إنتاج “نجوم ريكوردز”، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

رامي جمال يصدم الجمهور بإطلالة غريبة تثير سخرية المتابعين .. (اتفرج)

الفنان رامى جمال لحن لعدد كبير من المطربين منهم شيرين وأنغام واليسا ونوال الزغبى وآمال ماهر وتامر حسنى ورامى عياش ومصطفى قمر ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وحسين الجسمى ومى سليم وهيفاء وهبى وأنغام وساموزين وفريق واما وعدد كبير من النجوم.