والد هنادي مهنا يكشف سر فقدانها الوزن بشكل كبير

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة هنادي مهنا ، حالة من الجدل الواسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما قامت بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها وهي تبدو بوزن اقل كثيرا مما كانت عليه من قبل، مما جعلت ملامحها تتغير تماما، مما تسببت في زعم الجمهور أنها خضعت لعمليات تكميم أو شفط دهون لإنقاص الوزن بهذا الشكل.

حيث كشف الموسيقار هاني مهنا، سر فقدانها الوزن بشكل كبير وهو ما ظهرت عليه مؤخرا في بيروت، كما قام بالرد على حقيقة إصابة ابنته الفنانة الشابة هنادي مهنا، بمرض خطير، كما زعم البعض، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة وليس له أي أساس من الواقع على الإطلاق.

حيث قال هاني مهنا، إنّ ابنته هنادي لم تخضع لأي عمليات جراحية سواء تكميم أو شفط دهون كما يعتقد البعض، مؤكدا أنها خضعت لنظام غذائي معين، حيث أنها أجرت ريجيم قاسي منذ ما يقارب من حوالي 4 شهور تقريبًا ومازالت عليه حتى الأن.

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