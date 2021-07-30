هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث ظهور في بيروت.. الجمهور يرد: خسيتي ازاي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة هنادي مهنا بإثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بنشر صورة جديدة لها بإطلالة مختلفة تماما عن ما كانت عليه لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة هنادي مهنا في الصور التي نشرتها أثناء قضاء اجازتها الصيفية في بيروت بصحبة زوجها الفنان احمد خالد صالح، وظهر عليها فقدان الوزن بشكل كبير فظهرت ذات ملامح متغيرة تماما.

وعلقت على الصور وكتبت: “بحبك يا بيروت”، مشيرة إلى أن ملتقط هذه الصور هو زوجها أحمد خالد صالح، وتفاعل العديد من الجمهور على الصور وحصلت على ألاف الإعجابات وأنهالت التعليقات من المتابعين متسائلين عن نوع الريجيم المتبع لإنقاص الوزن بهذا الشكل زاعمين أنها خضعت لعمليات تكميم لإنقاص الوزن أو شفط الدهون.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد خالد صالح، كان قد احتفل خلال الأيام القليلة الماضية بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنادى مهنا، فى أول عيد ميلاد لها بعد زواجهما فى نوفمبر الماضى، وحضر الاحتفال والدها الموسيقار هانى مهنا وزوجته، الفنانون محمد جمعة ومحمد الشرنوبى وبسنت صيام، وعدد من الأصدقاء الأخرين.

فقامت هنادي مهنا بتوجيه رسالة غزل لزوجها على السوشيال ميديا، قائلة: “ممتنة دائما لوجودك وأشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهى، فى الثانية التى أفتح فيها عينى فى الصباح.. أنا أحبك”.

وأضافت قائلة: “شكرا بابا وماما على كل شيء، شكرا أصدقائى الرائعون على تواجدكم دائمًا معنا.. بحبكم”.

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