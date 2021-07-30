3 قطرات من الليمون وملعقة زيت زيتون على الريق ستفعل المعجزات لأصحاب السكري والقلب وآلام المفاصل

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الرياض - روايدا بن عباس - يعد مزيج زيت الزيتون والليمون بمثابة علاج طبيعي سحري وفوائده معروفة منذ العصور القديمة.

ووفقاً لخبراء تغذية، فإن ملعقة من عصير الليمون وزيت الزيتون على معدة فارغة ، يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على الصحة، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والسكري والمفاصل والجهاز الهضمي.

ويسهم هذا العصير الفعال في تليين الأغشية المخاطية للمعدة ، ومحاربة الإمساك وتنشيط الدورة الدموية وتعزيز وظائف الكبد والمرارة. علاوة على ذلك فإن هذا العلاج المضاد للأكسدة قادر على تحريرنا من السموم وتنقيتنا من الداخل.

ومن بين الفوائد المعروفة لزيت الزيتون تحسين أداء الجهاز القلبي الوعائي. يساعد زيت الزيتون الغني بالأحماض الدهنية على تقليل الكوليسترول الضار، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة الأوردة والشرايين. تؤدي إضافة عصير الليمون إلى تعزيز الفيتامينات في الجسم، مما يحسن وظائف القلب.

ومن أهم فوائد مزيج زيت الزيتون والليمون على معدة فارغة بالتأكيد التأثير المطهر والمنقي للسموم الذي يعمل على تفتيح الكبد. في كثير من الأحيان وبسبب قلة التغذية ، يمكن أن يكون هناك مضايقات يشعر بها الإنسان مثل تورم الفم، والإحساس بطعم حامضي لاذع عند الاستيقاظ ، وكذلك الصداع الشديد: جميع هذه الأعراض من الممكن تجنبها عن طريق شرب هذا المشروب.

من مميزات هذا المشروب أيضا تخفيف ألم المفاصل وله صفات مضادة للالتهابات ، كان يستعمل هذا المشروب قديما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام المفاصل أو الروماتيزم، لذلك فإن ملعقة من زيت الزيتون و 3 قطرات من عصير الليمون التي يتم تناولها في الصباح (باستمرار) هي دواء سحري حقيقي ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام هذا المشروب.

كيفية إعداد هذا المشروب

تتمثل الطرق المثالية لممارسة هذه العادة الصحية فيما يلي: عند الاستيقاظ ، اخلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع 3 قطرات من الليمون ، واشربه على معدة فارغة ، ثم اقض بعض الوقت (ربما في الاستحمام الصباحي المنعش). بعد نصف ساعة حان وقت تناول الفطور!

في غضون أيام قليلة فقط ، ستشعر بتحسن ، وستشعر بأنك أقل وزنًا ، وستلاحظ بأن نومك أصبح أفضل بكثير.

وإن كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة أو أية أعراض مرتبطة بسوء التغذية أو التدخين، فستلاحظ اختفاء مثل هذه الأعراض تدريجياً، وسيطرأ تحسن كبير في وظائف الجهاز الهضمي لديك بعد أيام قليلة من مداومتك على هذا المزيج.

بالطبع نوصي باختيار المنتجات عالية الجودة ، سواء فيما يتعلق بزيت الزيتون البكر الممتاز ، وفيما يتعلق بعصير الليمون ، فيجب أن يكون غير معالج وخالي من المبيدات.