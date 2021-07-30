انت الان تتابع خبر عــاجل.. بشرى سارة للمواطنيين للأردنيين و خبر مفرح يثلج الصدور.. هذا ما حصل اليوم وأسعد الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية في الاردن، الخميس، بشكل واضح حيث بلغت قرابة 3.64% مقارنة مع 4.17% الأربعاء.

وعاودت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد الى الانخفاض من جديد الا انها ما زالت تتجاوز الـ 1000 إصابة يومياً، حيث سجلت لهذا اليوم 1008 إصابات جديدة بالفيروس.

وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في الأردن 97.4%، بينما وصلت نسبة الوفيات لهذا اليوم 1.3% من إجمالي المصابين بالفيروس، بحسب الموجز الإعلامي حول مستجدات الوباء.

الى ذلك، قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الخميس، إن الإقبال على تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي كان جيدا.