ما الذي يحدث عندما تضع ملعقة من زيت الزيتون وأخرى من القهوة على هذه المنطقة من جسد المرأة لمدة 10 دقائق؟ مفاجأة تبحث عنها الكثير من النساء

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الرياض - روايدا بن عباس - للقهوة فوائد عديدة لصحة الإنسان، حيث يحرص الكثير على تناول فنجان من القهوة في الصباح للحصول على الحيوية، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لكامل اليوم، ولا تقتصر فوائد القهوة على ذلك فقط، فهي أيضا مفيدة للبشرةوجمالها، وهناك عدد من ماسكات ووصفات القهوة للوجه مثل ماسك القهوة وزيت الزيتون، لنضارة البشرة.

وفي هذا المقال، سنتعرف على فوائد وصفة القهوة وزيت الزيتون للوجه، وكيفية تحضيرها واستخدامها.

وقبل الخوض في تفاصيل الوصفة، دعونا نتعرف اولاً على فوائد القهوة وزيت الزيتون للبشرة بشكل عام.

1- فوائد القهوة للبشرة

- تعد القهوة علاجا رائعا لمشكلات البشرة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة، التي تحتوي على الفينولات التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الجلد.

- تعمل القهوة على الحد من ظهور السيلوليت على الجلد، حيث يعتقد أن محتوى الكافيين في القهوة يساعد على تقليل السيلوليت عن طريق تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد وتحسين تدفق الدم بشكل عام.

- قد يساعد تطبيق القهوة مباشرة على الجلد في تقليل ظهور البقع الشمسية، والحد من الاحمرار والخطوط الدقيقة، فالقهوة لها دور فعال في محاربة علامات الشيخوخة.

- تعتبر القهوة مصدر غني بفيتامين B3، والذي يعمل على الوقاية من سرطان الجلد. - يمكن أن يساعد الإستخدام المنتظم للقهوة في مكافحة مشاكل البكتيريا الضارة، فهي تحتوي على المواد المضادة للالتهابات، وعلاج حب الشباب.

- احتواء القهوة على الكافيين يعمل على علاج الهالات السوداء الموجودة تحت العينين.

- تستخدم القهوة لمكافحة الشيخوخة، والوقاية من أشعة الشمس والحروق الشمسية.

2- فوائد زيت الزيتون للبشرة

- غني بالفيتامينات:

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات المهمة لتعزيز صحة البشرة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين ك، وفيتامني هـ، القابلة للذوبان في الدهون.

حيث استخدم العديد من الناس زيت فيتامين هـ موضعيًا لعلاج الأمراض الجلدية، مثل: الصدفية، والأكزيما.

- خصائص مضادة للجراثيم:

ثبت أن زيت الزيتون يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا. والجدير بالذكر أنه لا يوجد هناك دراسات كافية حول قدرة زيت الزيتون على التحكم في البكتيريا الموجودة على الجلد، لكن الكثيرين يقومون باستخدامه لعلاج مشكلات الجلد البكتيرية.

- مرطب جيد للبشرة:

ستخدم زيت الزيتون كمرطب للبشرة، وهو يعمل على تنعيمها على الرغم من وجود أبحاث قليلة.

ماسك القهوة وزيت الزيتون لنضارة البشرة

يمتاز ماسك القهوة وزيت الزيتون بسهولة صنعه في المنزل، ويمكن تحضيره بالطرق التالية:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من القهوة.

- يمكن تزويد كمية زيت الزيتون إلى 4 ملاعق والقهوة إلى 6 ملاعق .

طريقة التحضير والإستخدام:

- اطحن القهوة قبل استخدامها، حيث يجب أن تكون ناعمة جدًا.

- قم بخلط القهوة مع زيت الزيتون جيدًا، حتى الحصول على مزيج يشبه الطين الخشن.

- ضعه على وجهك بحركة دائرية.

- اترك الماسك بين 10 - 60 دقيقة.

- اشطفه بالماء الدافئ.

- كرر هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفات أخرى من القهوة

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

المقادير:

- ربع كوب من مسحوق القهوة.

- 2 ملعقة كبيرة من الحليب غير المحلى.

طريقة التحضير والإستخدام:

- يخلط مسحوق القهوة مع الحليب في وعاء، ويتم التقليب جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.

- تغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ، للعمل على فتح مسامات البشرة، ثم يوزع الماسك على الوجه والرقبة.

- يترك الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة تقريباً.

- ينزع الماسك من على البشرة، وتغسل جيداً بالماء الجاري.

ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة

المقادير:

- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

- ملعقة كبيرة من مسحوق كاكاو.

- 3 ملاعق كبيرة من حليب كامل الدسم.

طريقة التحضير والإستخدام:

- يخلط في وعاء كل من القهوة، والكاكاو، والحليب كامل الدسم.

- يمزج الخليط معاً، ويوضع على البشرة في الصباح، ويترك لمدة ربع ساعة تقريباً.

- يتم فرك الماسك على البشرة لمدة دقيقتين.

- تشطف البشرة بالماء الفاتر لأفضل النتائج.

ماسك القهوة والعسل لتفتيح البشرة وعلاج الحبوب

المقادير:

- ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

- ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير والإستخدام:

- يتم الخلط ما بين عسل النحل، والقهوة معاً، حتى التجانس.

- يخلط المزيج حتى الحصول على القوام المتجانس الكثيف، ثم يوضع الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريباً.

- تغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والعسل لتنظيف البشرة العادية

المقادير:

- ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من السكر البني.

- نصف ملعقة صغيرة عسل نحل.

طريقة التحضير والإستخدام:

- يتم خلط القهوة، والملح، والسكر البني، وعسل النحل معاً.

- يمزج الخليط حتى الحصول على القوام السميك.

- يوضع الماسك على البشرة، مع توزيعه على جميع المناطق.

- يترك على البشرة لمدة 10 دقائق حتى يجف الماسك على الوجه تماماً.

- تغسل البشرة بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والشوفان للقضاء على التجاعيد

المقادير:

- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

- 2 ملعقة كبيرة من الشوفان.

- ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والإستخدام :

- ضع في وعاء كلا من مسحوق القهوة، والشوفان، وعسل النحل، ويخلط المزيج جيداً، حتى الحصول على القوام المتجانس.

- يوضع الماسك على البشرة، ويترك لمدة ثلث ساعة تقريباً.

- تغسل البشرة بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والحليب لتنظيف البشرة الدهنية

المقادير:

- نصف كوب من مسحوق القهوة.

- نصف كوب من مسحوق الحليب.

- القليل من ماء الورد.

طريقة التحضير والإستخدام :

- ضع القهوة مع الحليب في وعاء، واخلط المزيج جيداً.

- أضف ماء الورد إلى المزيج، ويتم المزج حتى تماسك الخليط.

- باستخدام فرشاة الماكياج، يوضع الماسك على البشرة.

- يترك الماسك لمدة نصف ساعة تقريباً.

- تشطف البشرة بالماء الفاتر.

المصدر: العين الإخبارية+ ويب طب