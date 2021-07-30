انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تخطف أنظار جمهورها بالمايوه وسط البحر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بصورة ساحرة من شمال لبنان، أطلت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ على متابعيها.



وظهرت بالصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بالمايوه على الجيت سكي وسط البحر، وخلفها مناظر طبيعية خلابة.



وكانت لاميتا قد لفتت مؤخراً أنظار متابعيها، بصورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بشعر منسدل على كتفيها بتسريحة مجعدة، ووضعت ماكياجاً بألوان ترابية.



وحصدت صورة لاميتا إعجاب آلاف المتابعين الذين أثنوا على جمالها.



الجدير ذكره أن لاميتا تحرص على إطلاع متابعيها على أبرز نشاطاتها بشكل دائم، وكانت قد نشرت مؤخراً في صفحتها الخاصة، فيديو ظهرت فيه ترقص في غرفة مع صديقتها بطريقة عفوية، وأطلت بملابس كاجوال، ما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.