انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تشعل مواقع التواصل بإطلالة غريبة هي الأولى من نوعها وما كانت تمسك بيديها صدم الجمهور ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من أجل أغنية (تسولف عبرتي).



وظهرت أحلام بفستان غريب بلون أخضر أشبه بالقفطان المغربي، بنقوشات ذهبية لامعة، وارتدت قفازات ذهبية غريبة في يدها، واعتمدت تسريحة الشعر المسدول والمكياج الترابي.

وأرفقت أحلام الصور التي ظهرت خلالها وهي تمسك آلة الكمان الموسيقية بتعليق كتبت فيه معلومات عن أغنيتها الجديدة، وقالت: (تسولف عبرتي، كلمات : عبدالله ابوراس، ألحان : ناصر الصالح، توزيع : خالد عز، مكس : جاسم محمد).