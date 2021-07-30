انت الان تتابع خبر أنتشار صورة قديمة جداً للنجمة نجوى كرم في سن المراهقة.. وجواز سفرها يفضح عمرها الحقيقي.. لن تصدقوا كم يبلغ عمرها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت مجموعة من الحاسابات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة قديمة للفنانة اللبنانية نجوى كرم وهي تراقب شكلها قبل الجراحة التجميلية وبدء شهرتها وهي مراهقة في مرحلة الدراسة، وكشفت الصورة التغيير الجذري في شكلها، مع مرور الوقت، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

وبحسب تعليقات المتابعين، اختلفت الآراء حول ظهور نجوى بين سن المراهقة واليوم. أفاد بعضهم أنها احتفظت بتفاصيل ملامح وجهها على الرغم من بعض العمليات التجميلية البسيطة، بينما أفاد البعض الآخر أنها أصبحت أكثر جمالا مع تقدمها في السن، ولم تكن ملفتة للنظر عندما كانت مراهقة.

كما تداول بعض الروّاد صورة من جواز سفر الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كشفت عن تاريخ ميلادها وعن عمرها الحقيقي. وتبين أنها من مواليد عام 1966، أي أن عمرها يبلغ 55 عامًا. وقد تمّ التحقق من صحة تلك الوثيقة ومن عمرها الحقيقي الوارد بها