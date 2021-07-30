انت الان تتابع خبر الكويت في خطر.. صدور تحذيرات صادمة من مخطط إماراتي خطير يستهدف الكويت بعد انقلاب تونس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حذر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة ،اليوم الأربعاء، من مخطط إماراتي يستهدف الكويت بعد انقلاب تونس.

وأعاد الدويلة نشر تغريدة الكاتب الإماراتي حسين مشربك التي دعا فيها إلى حدوث انقلاب في الكويت على غرار ما فعله قيس سعيد في تونس.





ومن جانبه علق ناصر الدويلة على تغريدة الكاتب الإماراتي قائلًا "يا شعب الكويت استعدوا لمؤامرة مشربك هذا والكلام لا يدفع البلاء عن حمى الاوطان وكونوا مستعدين لتمزيق مشربك و المتآمرين معه من الداخل و الخارج دون ان تأخذكم بهم رأفة في امن وطنكم و استقلاله و تمسكوا بشرعيتكم و دستوركم و حريتكم و على الباغي تدور الدوائر".



وأضاف "الدويلة" في تغريدة عبر تويتر "يا شعب الكويت استعدوا للذود عن وطنكم و دستوركم و مستقبل اجيالكم فاذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانًا استعدوا لمؤامرة حسين مشربك و اعوانه في الداخل بالقوة فالدفاع عن الوطن لا يكون بالكلام و على الحكومة ان توزع السلاح على الشعب اذا تعرضت الدولة لانقلاب على الشرعية".

وطالب "الدويلة" بموقف واضح من قادة الكويت وقال: "ننتظر بيان من الديوان الأميري يبين بشكل جلي رفض الكويت لما قاله مشربك و تمسك الكويت بدستورها و نظام حكمها الديمقراطي الذي نظمته المبادئ التي قام عليها المجتمع الكويتي منذ نشأة الكويت".

وتابع: "ما قاله مشربك دعوة خطيرة للانقلاب على الشرعية الدستوريه لا يجوز السكوت عنه بل ان تجاهله يريب".

وكان حسين مشربك رئيس دعم العمليات في مجموعة الامارات دبي الوطني سابقاً، قال في تغريدة على حسابه تويتر أمس "استيقظنا اليوم في تونس، وغدًا بإذن الله في الكويت.. قولوا امين".

وتسببت تغريدة حسين مشربك، في موجة غضب واسعة بين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا العديد منهم سلطات بلادهم لاتخاذ إجراءات تجاه هذا الكاتب، وضرورة محاسبته.

جدير بالذكر أن شخصيات سياسية تونسية اتهمت الإمارات بدعم رئيس تونس قيس سعيد في الانقلاب على الدستور وإعلانه تجميد البرلمان وتعطيل عمل الحكومة الأحد الماضي في أكبر أزمة ساسية تواجه تونس منذ عشر سنوات.