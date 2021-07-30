انت الان تتابع خبر الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير الغضب بإطلالة صادمة وتمنع التعليقات (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت النجمة المغربية ​دنيا بطمة​ بمشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور جديدة لها.

أطلت في الصور وهي مرتدية شورت قصير وبلوزة كشفت من خلالها جزء من بطنها.

ظهر وجه دنيا منتفخاً عن غير العادة الامر الذي أثار الشكوك حول خضوعها لحقن البوتوكس التجميلية.

في صورة أخرى استعرضت دنيا أكسسواراتها وساعتها وخواتمها، وأغلقت خاصية التعليقات على الصور لتفادي الهجوم والانتقادات من الجمهور بسبب ملابسها الجريئة.

مؤخراً شاركت دنيا بطمة مجموعة صور أطلت فيها بفستان صيفي أزرق قصير الأمر الذي عرضها لانتقادات من قبل المتابعين.