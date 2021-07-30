«شخصية مشهورة».. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار لجمالها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لزوجة الفنان يوسف الشريف في أحدث ظهور برفقة زوجها وأولادها، وذلك عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك وإنستجرام.

زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار لجمالها

وتعود تلك الصورة لاحتفال الفنان يوسف الشريف بعيد الأضحى المبارك برفقة زوجته الكاتبة المشهورة إنجي علاء وأولادهما الثلاث، حيث قامت وقتها إنجي علاء بنشر مجموعة الصور الجديدة لها برفقة زوجها وأولادهما الثلاثة، أثناء لعبهم “الكوتشينة” في حديقة منزلهم، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

وعلى الفور، حصلت الصور على ألاف الإعجابات بعد نشرها بفترة قصيرة، وتفاعل العديد من الجمهور والمتابعين معها مشيدين بجمالها وجاذبيتها، داعين لهم بالسعادة طوال العمر.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان يوسف الشريف الفنية مشاركته في إحدى المسلسلات التي تم عرضها خلال موسم رمضان للعام الحالي 2021 بمسلسل “كوفيد 25” المكون من 15 حلقة، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن من بينهم أيتن عامر، أدوارد، راندا البحيري، ديانا هشام، أحمد صلاح حسني.

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