انت الان تتابع خبر أبو عصام بطل مسلسل باب الحارة يشعل مواقع التواصل بظهوره رفقة زوجته .. رومنسية فائقة تخطف القلوب (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفل الفنان السوري عباس النوري وزوجته الكاتبة عنود الخالد بعيد زواجهما الـ 32 بأجواء مميزة، حيث نشر كل منهما صورا من تواجدهما معا في أحد الفنادق، وجاءت الصور مليئة بالرومانسية والمشاعر الجميلة وأعربا عن سعادتهما باستمرار الحب بينهما بعد مرور هذا الزمن.

ونشر النوري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك صورا تجمعه بزوجته وعلّق عليها بالقول: "من 27-7-1989 حتى 27-7-2021 ولا زلنا باتجاه الأفق وسنبقى.. عنود وعباس".

وكثيراً ما يوثق النوري وزوجته صورا تجمعهما، أو منشورات تتضمن رسائل محبة وتقدير بينهما، وخاصة بعدما مرّ الاثنان بشائعات كثيرة لاحقت علاقتهما، وادعت أنهما انفصلا لأسباب مختلفة أبرزها قيام شخص مجهول لم يكشفا عن اسمه بتداول منشور عبر صفحة العنود بعد أن قام بسرقة هاتفها الجوال يدعي باسمها أن الانفصال حدث بينها وبين النوري.

فتم تكذيب المنشور من قبلهما، وتأكيدهما على أن علاقتهما جيدة، وممتازة، ومليئة بالحب. وحرص الثنائي بعدها على إظهار رابطة الحب القوية التي تجمعهما. وكثيرا ما تستذكر الخالد أوقاتها معه، ولحظات خطوبتهما ويقوم النوري بنشر العديد من الصور التي تجمعهما بلحظات ومناسبات مختلفة.

والجدير ذكره أن النوري والخالد أنجبا ثلاثة أبناء هم رنيم وميار وريبال.

من جانب آخر وعلى الصعيد الفني كان الفنان النوري قد حقق نجاحاً في مسلسل "حارة القبة" تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة عاج بشخصيته "أبو العز" الرجل الذي يتولى أمر أمانة معينة وتمر عليه الكثير من الظروف الصعبة والأحداث القاسية، بينما أنهى فريق العمل تصوير الجزء الثاني الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.