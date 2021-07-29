انت الان تتابع خبر اول ظهور لزوجة الفنان جورج وسوف.. والمتابعين منصدمين من شدة جمالها.. كأنها حورية تمشي على الارض.. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إتصل الفنان السوري ​جورج وسوف​ لأول مرة بعد فترة من القطيعة مع طليقته ندى زيدان، بإبنته عيون وتحدث معها لأكثر من ربع ساعة، ووعدها برؤيتها في المرحلة المقبلة حين يقوم بزيارة بلد والدتها قطر.

وجاء الاتصال بعد حلحلة الأزمة مع بطلة الرالي القطرية ندى زيدان التي إنفصل عنها بعد عامين من الإرتباط الرسمي، وإبتعاده عن زوجته الاولى شاليمار شبلي.

وكان الوسوف قد أخفى زواجه من زيدان حتى فضحه بعض المتطفلين، وانتشر الخبر بسرعة البرق، وخرجت زيدان إلى العلن كزوجة رسمية قبل أن تحصل أزمة غير متوقعة معها ويهجرها الوسوف، وتبادر هي الى اللجوء إلى محكمة الاسرة في الدوحة لتحصيل نفقة إبنتها منه.