ابنة غادة عبد الرازق تبهر الجمهور بجمال ملامحها في أحدث ظهور.. متابعون : خطفتي قلوبنا (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة غادة عبد الرازق برفقة ابنتها الوحيدة على عدد من الصفحات الالكترونية لتبادل الصور والفيديوهات سواء فيسبوك أو إنستجرام، وهما يتألقن بنفس الإطلالة على حد كبير.

وتعود تلك الصورة، عندما قامت الفنانة غادة عبد الرازق ، بنشر صورة جديدة لها برفقة ابنتها «روتانا» لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «انستجرام»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري».

حيث ظهرت غادة عبد الرازق برفقة ابنتها بإطلالة متشابهة حيث تألقت وهي ترتدي فستانا أسود فخم رائع، وقامت بالتعليق على الصورة وكتبت عبارة بالإنجليزية قائلة: «حصريا».



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور على الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات، وتفاعل الكثير من المتابعين مشيدين بجمالهن، وعلق عدد من الجمهور قائلين:”قمراية، شبه مامتك أوي، خطفتي قلوبنا”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في مسلسل “لحم غزال” بطولة مى سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد، ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما معا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .

مقالات أخرى قد تهمك:

غادة عبد الرازق تستعيد ذكرياتها بصورة من الطفولة.. وتعلق: مراحل اكتمال القمر (فيديو)

هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة غريبة في أحدث جلسة تصوير (صور)