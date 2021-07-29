انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة وكم تحقق قناتة أرباح سنوياً .. أرقام مذهلة لم تكن تتصورها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت العديد من الأخبار حول ثروة خالد مقداد بالعديد من مواقع التواصل الإجتماعي، كما تناقلت العديد من الأخبار حول ثروة خالد مقداد الحقيقية وغيرها.

حيث نشرت مواقع غير مؤكدة أخبار تفيد بأن ثروة خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة تقدر بـ(10 مليون دولار) و أن قناتة تحقق سنوياً ارباح ما يقارب الـ 200 الف دولار.

حيث لم يتمكن خليج الجزيرة من التحقق من صحة الأخبار .



وكان قد ظهر المعتصم بالله مقداد المعروف بعصومي بصورة له جانب سيارة لمبرجيني، والتي تداولت كثيرا في وسائل التواصل الإجتماعي كما تناقل رفقتها أن سيارة اللمبرجيني هدية من خالد مقداد لإبنه المعتصم بالله مقداد، فهل فعلا سيارة اللمبرجيني أهداها له والده؟

بعد أيام من هذا الخبر خرج عصومي بفيديو له بقناته على اليوتيوب والذي ينفي به خبر اشتراء والده له سيارة لومبرجيني بمناسبة نجاحه بالثانوية العامة، بل هي سيارة اصديق له والذي قام بإيصاله امكان الحفل.

شخصية خالد مقداد



شخصية خالد مقداد عرفت شهرتها وظهورها مع برامج قناة طيور الجنة للأظفال، ومع اشتهار هذه القناة عبر العالم العربي ككل وحصدها للملايين من المشاهدات، أصبحت عائلة مقداد التي تعمل بالقناة تشتهر هي الأخرى وعلى رأسها خالد عبد الله جبريل مقداد (1 يناير 1972- ).

خالد مقداد كان هو أول من أسس وأدار قناة طيور الجنة، من حيث الأصل ، فهو من أصل فلسطيني مسلم كانت ولادته بالكويت لكنه ذو جنسية أردنية، المسار التعليمي لخاد مقداد توج بتخرجه كمهندس للديكور، بعدها مباشرة قام بتأسيس قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف.