انت الان تتابع خبر ظهور صارخ للفنانة السورية ’’نسرين طافش’’.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت النجمة السورية نسرين طافش متابعيها صورًا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

حيث ظهرت في الصور مرتدية “فستان قصير، من أحدث جلسة تصوير لها.

وعلقت على الصور قائلة: “لا أحد أعلى شأناً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثلاً لك.. ببساطة كل إنسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت .. و أنا أنا “.



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شاركت طافش في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل ” المداح” بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.