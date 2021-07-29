انت الان تتابع خبر هل تخيلتم جمال وشكل والدة الفنانة فيفي عبده ..ستصابون بالصدمة عند مشاهدتكم هذه الصورة المذهلة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل نشر صورة كانت قد نشرتها الفنانة المصرية الكبيرة فيفي عبده صورةً ، حيث جمعتها الصورة بوالدتها الراحلة التي تطلّ للمرة الأولى عبر (السوشيال ميديا)، ولم يرها الجمهور أبدًا من قبل.

وقد ظهرت معها بلقطةٍ عاطفية رائعة حققت تفاعلًا كبيرًا عبر (السوشيال ميديا).

كتبت تشتاقها: (الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة اقلك انتي وحشتيني اوي الله يرحمك يا رب).

فيفي بدت تشبه والدتها كثيرًا.

كانت تضع والدة فيفي الحجاب ما يعني أنها إنسانة مُلتزمة دينيًا.



فيفي أيضًا تمارس الطقوس الدينية، لكن كثيرين لا يعرفون ذلك.