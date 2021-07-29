انت الان تتابع خبر بعد انقلابه على "النهضة".. أمير قطر يصدم كل دول الخليج بتحرك غير متوقع مع رئيس تونس قيس بن سعيد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تحرك خطير بادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء ، بالاتصال بالرئيس التونسي قيس بن سعيد، الذي انقلب على حركة "النهضة" وحل البرلمان وتجميد عمل الحكومة.

وقالت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، في بيان: إنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس"، حيث أشار آل ثاني إلى "ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة".

وأكد أمير قطر على أهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها".



من جانبه، أعرب الرئيس التونسي، حسب البيان، عن "شكره وتقديره" لأمير قطر على موقف بلاده "الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس".

كما أضافت الوكالة أن الاتصال شهد "استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها".