انت الان تتابع خبر اجمل من ياسمين صبري بأضعاف.. النجمة غادة عبد الرازق تثير جنون المراهقين بصورها .. اتفرج كيف بدت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وأطلت غادة، بفستان أسود أنيق، واعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية والسوداء للعيون لتكشف جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.





يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، ومي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز».