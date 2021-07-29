انت الان تتابع خبر عريس يداعب عروسته قدم لها أفعى قاتله داخل صندوق هدية لزواج وعند ما فتحت الصندوق كانت نهايتها صادمة.. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اصبح التفنن فى اختيار هدية مفاجاة واظهارها فى حفل الزفاف موضة العصر الحديث ، وتنوعت الهدايا بين الرومانسية الشديدة والافكار الجريئة المجنونة من كلا العروسين او زويهم حتى تخطى الامر الحدود الطبيعية للهدايا و تطور الى ما شهدته قاعة لحفلات الزفاف فى حفل لعروسين من الاردن .

حيث تسبب عريس اردنى فى اغماءة عروسته وسقوطها ارضا ونقلها الى المستشفى، وهى تعانى من فزع كبير بعد ان فتحت هدية العريس اثناء حفل الزفاف ، ولم تنجع ارادة العريس فى عمل مفاجاة لزوجته بهدية غريبة لا تتوقعها فوضع افعى داخل علبة هدايا و اراد فتحها ليلتقط صورة تذكارية هو وعروسته معها يوم زفافهم .

وذكرت وسائل الاعلام الاردنية ان العروس بمجرد فتح العلبة لم تتمالك اعصابها ، مما جعل الافعى تتحرك اتجاهها فانتابت العروس شعور بمهاجمة الافعى لها فسقطت على الارض فاقدة الوعى ، واسرع العريس نحو عروسته هو و المدعويين فى حفل الزفاف و قاموا بنقلها الى المستشفى لتتلقى الاسعافات الاولية من جراء ذلك .