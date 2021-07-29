لوسي تفجر مفاجأة بشأن الفيديو الغير لائق لها في السحال الشمالي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو منسوب للفنانة المتألقة لوسي تتفوه فيه بلفظ خارج أثناء تواجدها في حفل مصطفى حجاج بالساحل الشمالي.

وفي أول تعليق لها على الفيديو المتداول، قررت الفنانة لوسي الخروج عن صمتها ردت على ما تردد من شائعات.

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وقالت الفنانة لوسي: «كل ما تردد بشأن الفيديو الذي يحتوي على لفظ خارج غير صحيح وعار تماما من الصحة ولأنني لا يمكن أن أتفوه بأي لفظ خارج في أي حدث فني أو غير فني ولم يحدث على الإطلاق».

وأضافت لوسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي: «لقد تم تحريف الكلمة حيث كان عيد ميلاد صديق لنا وكان هناك حفل وقدمني فيها المطرب مصطفى حجاج وقلت أحلى جمهور وأحلى محمد فؤاد وهو ما دفع البعض للصيد في الماء العكر وتم تحريف الكلمة وهو أمر أرفضه تماما ولن أقبله لأنني لم اتفوه بأي لفظ خارج”.