انت الان تتابع خبر فتاة عربية تسرب لقطات حميمة بين الفنانة التركية هاندا أرتشيل و كرم بورسين .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تلفت علاقة هاندا أرتشيل وحبيبها كرم بورسين الأنظار بشكل كبير فيسعى الجمهور لتوثيق اللحظات بينهما حتى لو كانت فيديو خلف كواليس مسلسل أنت أطرق بابي.

وقد شهدت الساعات الماضية قيام فتاة عربية كانت حاضرة في مكان تصوير هاندا وكرم لإحدى مشاهد المسلسل وقامت بتسريب الفيديو.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر الفتاة وهي تقوم بالحديث مع فتاة أخرى وتقول أنها تريد التصوير معهما لكن صديقتها قالت لها أن هذا الأمر ممنوع.

من ناحية أخرى، أخبار كثيرة تم نشرها في الساعات الماضية عن حمل الممثلة التركية هاندا أرتشيل بعد مرور أشهر قليلة من ارتباطها بالممثل التركي كرم بورسين.

الأخبار عن حمل هاندا أرتشيل انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكن الحقيقة أنها تتحدث عن شخصية إيدا في مسلسل أنت أطرق بابي.

هذه التسريبات من كواليس المسلسل كشفت أن إيدا ستكون حامل في الحلقات المقبلة الأمر الذي سيجعلها تتقرب أكثر من سركان الذي يؤدي دوره كرم بورسين.

وقبل ارتباطهما كان الثنائي قد كشفا أنهما يرغبان بأن يصبح لديهما أولاد رغم أنهما انفصلا عن علاقاتهما السبقة بسبب عدم رغبتهما في الزواج والانجاب.

وكانت قد نشرت سيريناي ساريكايا حبيبة كرم بورسين السابقة صوراً لها من عطلتها التي تقضيها في بودروم حيث اعتبرها الكثيرون ردة فعل على ارتباطه مع هاندا أرتشيل.

حبيبة كرم السابقة نشرت صوراً لها بعد عرض حلقته مع هاندا أرتشيل من مسلسل أنت أطرق بابي بموسمه الثاني الذي بدأ مؤخراً.