انت الان تتابع خبر يخفف نسبة السكر في الدم فوراً.. أضف هذا المكون السحري لقهوتك وشاهد النتيججة التي ستدهشك حتما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات المفضلة بالعالم، وبعد النفط تعد القهوة من أكثر السلع التجارية المتداولة قانونياً.

ويقدّر الخبراء أنّ 2.25 بليون كوب من القهوة يستهلك يومياً في جميع أنحاء العالم. وشاع مؤخراً نوع جديد من القهوة قال عنه خبراء تغذية أنه مفيد صحياً، خاصة لمرضى السكري، وذلك لدوره في تخفيف نسبة السكر في الدم.

يطلق على هذا النوع "قهوة الفطر" أو "قهوة المشروم" وهو عبارة عن مزيج القهوة بالفطر، وعلى الرغم من أن الفطر يمكن أن يكون مثيرًا للجدل بحد ذاته، إلا أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة.

وفي أكتوبر 2017 ، أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Food Chemistry أن أنواعًا معينة من الفطريات كانت تحتوي بشكل خاص على نسب عالية من مضادات الأكسدة (الجلوتاثيون والإيرغوثيونين) ، والتي تهاجم الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بجسمك.

ويهدف مزيج القهوة المعزز بالفطر بشكل خاص إلى تعزيز المناعة والطاقة بالإضافة إلى المساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم.

في مقال نُشر في مجلة Health في يناير 2017 ، قالت أخصائية التغذية سينثيا ساس إن قهوة الفطر لها فائدة عظيمة لمرضى السكري.

وقالت: "هناك بعض الأبحاث التي تظهر أن فطر الميتاكي قد يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني".

على الرغم من أن ساس تعتقد أنه يمكن استخدام الفطر طبيًا ، إلا أنها تحث المستهلكين على مناقشة أفضل طريقة لاستخدامها مع الطبيب.

المصدر: نيوزويك