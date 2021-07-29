انت الان تتابع خبر نجوى كرم وعريسها الملياردير يثيران الجدل بأول ظهور لهما بصورة تشعل منصات التواصل الاجتماعي .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد ساعات من المفاجأة التي فجرتها الإعلامية نضال الأحمدية بشان زواج نجوى كرم، تداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي صورة لشمس الأغنية العربية وهي تقف بجانب ملياردير سعودي، لتثار التساؤلات بين محبيها هل هذا هو عريس نجوى كرم أم أنها صورة تجمعها بأحد أصدقائها.

نجوى كرم وعريسها



تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صورة لنجوى كرم وهي تقف إلى جانب شخص قيل إنه يدعى عبد الرحمن الريمزان، الملياردير السعودي، ليربط البعض ببين تصريحات الإعلامية نضال الأحمدية والصورة ويتعاملان على أنها أول صورة للنجمة الشهيرة مع حبيبها، إلا أن نجوى كرم حتى الآن لم تعلق على أنباء ارتباطها وتلتزم الصمت التام.

وحاول البعض مطابقة المواصفات التي أعلنت عنها نضال الأحمدية مع الصورة التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه حتى الآن لم يتم التأكد من حقيقة زواج نجوى كرم أو وجودها في علاقة عاطفية.

زواج نجوى كرم



الجدل حول الصورة وهل هي صورة نجوى كرم وحبيبها، أم أنها صورة تجمعها بصديق عادي لها، جاء بعد أن فجرت الإعلامية نضال الأحمدية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زواج نجوى كرم، ففي إحدى فقرات البرنامج تضمنت الحلقة ظهور صورة لنجمتين على أن تختار الأحمدية من بينهما، ومن بين هذه الصور صورة لشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، وبمجرد ظهور الصورتين قالت نضال الأحمدية: "يا شيرين أنا بحبك أوي بس اسمحيلي اختار الست نجوى كرم كرمال عين حبيب نجوى ياللي المفروض يتزوجوا قريباً، ليعلق طوني خليفة: "خربت الدنيا".