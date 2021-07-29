انت الان تتابع خبر وسط ذهول المشيعين .. شاب يعود للحياة فجأة قبل دفنه بلحظات وما فعلة صادم ولن يتخيلة عقل !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة غريبة عاد شاب في إحدى الدول العربية إلى الحياة مرة أخرى قبل لحظات من دفنه وسط ذهول المشيعين.



وبحسب تقارير إعلامية لبنانية شعر المشيعون بحركة غريبة في الصندوق أثناء إتمام مراسم دفن شاب لبناني، وعندما كشفوا الغطاء عن المتوفى، فوجئوا بأنه مازال على قيد الحياة،.

وظهر في مقطع فيديو تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في لبنان إحدى الفتيات وهي تقوم بالضغط على قلب الرجل، وسط نداءات لعودة سيارة الإسعاف مرة أخرى لتحمله إلى المستشفى.

وهرعت عقب ذلك سيارة الإسعاف لإنعاشه بالأوكسجين وعادوا به مرة أخرى إلى المستشفى وسط ذهول الناس وأهل العزاء.

وأثار المقطع المتداول جدلًا كبيرًا في لبنان حيث اتهم نشطاء المستشفى بالتسرع في كتابة تقرير الوفاة وكتب أحد النشطاء: "هذه نتيجة التسرع في الدفن حتي قبل تصلب الجثة".