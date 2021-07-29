انت الان تتابع خبر حفل زفاف تحول إلى مأتم .. عريس يطلق النار على نفسه والسبب يشيب له الرأس .. اتفرج (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحول حفل زفاف في تايلاند إلى مأتم بعدما أطلق العريس النار على نفسه حين هددته خطيبته بإلغاء الأمر برمته، وألقت الدبلة في وجهه.

قتل العريس ويدعى «تافيساك» 42 عاما نفسه بعيار ناري في الرأس داخل منزله في منطقة كوه تشان بقرية نونج بلادوك.

حيث عثرت الشرطة على الرجل ملقى على الدرج غارقًا في دمائه، ومسدسًا من عيار 38 ملقى بجانبه.أخبرت والدته الضباط أنها هرعت عائدة من بانكوك بعد أن اتصل يسأل عما إذا كان هناك مسدسًا في المنزل، وأخبرها بأن شجار قوي وقع بينه وبين خطيبته، وكانت حالته مخيفة.



كان الاثنان يخططان للزواج، لكنها اختفت قبل يومين من الزفاف، ثم عادت وبدأت في حزم ملابسها، مما أثار جدلًا آخر بينها وبين خطيبها.



قالت العروس المرتقبة إن الجدل كان محتدمًا، حيث ألقى عشيقها زجاجة بيرة عليها، لذلك بدأت في حزم أمتعتها، مما دفعه لإطلاق النار على نفسه لكي لا تتركه.