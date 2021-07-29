انت الان تتابع خبر نسرين طافش تستعرض خلفيتها بإطلاله على البحر (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت نسرين طافش في الفيديو تقف على الشرفة بإطلاله على البحر ترتدي فستان جميل أصفر اللون.

كما ونال فيديو نسرين طافش إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها وأعربوا عن حبهم لها.

كما ويذكر أن نسـرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح” مع النجم المصري حمادة هلال .

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.