بعد الهجوم عليه.. أول تعليق لـ رامي دياب على ارتباطه بالراقصة صافيناز

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان الشاب رامي دياب ، بالرد على الانتقادات التي وجهت له من قبل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن خطبته بالراقصة صافيناز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حيث نشر رامي دياب مقطع فيديو على فيس بوك قائلا: “كنت عايز اتكلم في حاجة بسيطة في السريع أول أمبارح نزلت خبر على الفيس عندي وفيديو وصور، والفيديو قلب الدنيا عندي وعند صافينار والنهاردة هو تريند على فيس بوك ورقم 3 سيرش على جوجل والصحافة والدنيا كلها كتبت”.

وتابع قائلا: “أنا كنت عايز أوصل جملة، فيه ناس كتبت تعليقات إيجابية كتير وناس اكتر بمراحل كتبت تعليقات سلبية وشتائم من اللي قلبك يحبها، واللي عارفني كويس عارف أن لساني متبري مني ومبعرفش أسكت وبرد بدل الكلمة عشرة، ومع ذلك متكلمتش خالص ولا قلت أي حاجة”.

واضاف قائلا:”اللي عايز أوصله بقى أن تلت أربع الناس اللي كاتبين تعليقات سلبية أو بيشتموا أقسم بالله بيشوفوا صافينار بيجرو وراها عشان ياخدو صورة، طيب مادام أنت واد جامد وبتشتم بتجري وراها تاخد صورة ليه، أنت على كدا بقى لو مكاني هتبقى أسعد واحد في العالم، ويا جماعة بلاش حقد وسواد افرح لغيرك أو متتكلمش خالص”.

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