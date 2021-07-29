رزان مغربي تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان المغربي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها إطلالتها على الغلاف الرسمي لمجلة “enigma” وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث تألقت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، خلال الصورة، وهي ترتدي ملابس أنيقة أبرزت نحافتها وأنوثتها، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية باستخدام ماكياج ترابي أوضح ملامحها، وفضلت أن تترك شعرها الأصفر منسدلا علي كتفيها، مما أثار إعجاب الجمهور.



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على الكثير من الإعجابات، وأنهالت التعليقات على الصورة التي تشيد بجمالها ورشاقتها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رزان المغربي مشاركتها في فيلم “صابر وراضي”، وذلك بعد غيابها عن السينما ما يقارب من حوالي 10 سنوات، ومن تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي يخص فئة كبيرة من الجمهور.

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