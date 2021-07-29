منة فضالي تبهر الجمهور برشاقتها في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

قامت الفنانة منة فضالي، بنشر صور جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة منه فضالي، خلال الصور، وهي ترتدي بنطال أسود مجسم وتوب كات مشجر مبهج رائع يبرز جمالها، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسورات والمجوهرات الذهبية، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة.

وقامت منه فضالي بالتعليق من خلال صورها:، وكتبت”الحريه هي ذلك التاج الذي يضعه الانسان علي رأسه ليصبح جديرًا بإنسانيته ❤”.

وشاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، المسلسل تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي من هذا العام.

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