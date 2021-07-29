انت الان تتابع خبر قبلات ورقص.. هكذا كان حفل زفاف هاجر احمد .. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت النجمة هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس.

وتداول رواد مواقع السوشل ميديا مقاطع فيديو من حفل الزفاف تضمنت المقاطع لحظات رومانسية وقبلات ساخنة.

رقص الزوجين على بعض الأغاني أثناء الحفل، وحضر الحفل مجموعة من الأصدقاء المقربين.

أعلنت هاجر في 8 يوليو الجاري عقد قرانها على أحمد الحداد ونشرت مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلّقت قائلة: “(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد.

https://www.instagram.com/p/CR2IyanivJb/