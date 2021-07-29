انت الان تتابع خبر لن تصدق من هذه الطفلة ؟ فنانة شهيرة انفصلت عن زوجها بسبب الخيانة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عالم الفن مليء بقصص الحب، منها من يتوج بالزواج ومنها مالم يكتب له الاستمرار، والقصص التي توجت بالزواج لم يعتبر استمرارها شرط أساسي.

فعدد كبير من الفنانين والفنانات تزوجوا أكثر من مرة، من داخل وخارج الوسط الفني وذلك لأسباب عديدة، ومن بين هؤلاء الفنانات، فناة شهيرة جداً وابنة فنان وممثل كبير.





تزوجت هذه الفنانة في أواخر العشرينات من عمرها، وبالأدق عام 2007، وأنجبت طفلها الأكبر، لكن هذ الزواج لم يستمر بسبب خيانة زوجها لها، وذلك لأكثر من مرة، لينفصلا بعد قرابة 3 سنوات من زفافهم.

وهذه الفنانة هي نفسها الموجودة في الصورة، وحان وقت الإفصاح عن هويتها الآن وهي الفنانة ريهام عبد الغفور، ابنة الفنان الكبير ونقيب الممثلين السابق، أشرف عبد الغفور.





وهذه الصورة التقطتها ريهام وهي في الشهور الأولى من عمرها، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أبيض وشابوه أبيض ويظهر عليها ملامح العضب.

ونشرت ريهام هذه الصورة من قبل على حسابها الشخصي على الانستجرام، وانهالت عليها التعليقات من قبل الجمهور الذي أبدى إعجابة بهذه الطفلة البريئة والجميلة.

وريهام هي من صرحت عن أسباب طلاقها من زوجها الأول، وأعلنت ايضًا أنها تزوجت مرة أخرى عام 2010 من رجل الأعمال شريف الشوبكي، وأنجبا ابنهم فاروق.

ولدت ريهام عبد الغفور في 6 سبتمبر 1978، وهي تبلغ من العمر 42 سنة، وهي حاصلة على بكالريوس تجارة قسم لغة إنجليزية. ودخلت إلى عالم الفن منذ عام 2000.

قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية طوال الـ 21 عام وتنوعت بين الأفلام والمسلسلات التي ظهرت خلالها موهبتها الفنية المتميزة واستاطعت أن تترك علامة بارزة بأدوارها.