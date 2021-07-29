«فنان صاعد».. معلومات لا تعرفها عن خطيب الراقصة صافيناز الجديد (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الراقصة صافيناز خلال الساعات القليلة الماضية محرك البحث على جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إعلان خطوبتها على أحد الشباب، بعد إعلانها على إنستجرام.

حيث قامت الراقصة الاستعراضية الأرمينية صوفيناز ، بنشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية لتشارك جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «إنستجرام».

حيث ظهرت خلال الفيديو المنشور، وهي ترتدي مايوه أبيض اللون وتجلس على حافة حمام السباحة، ويخرج شاب غير معروف من المياه مُقدمًا لها خاتم الخطبة، ويقوم بتقبيل يدها، وعلقت صافيناز على الفيديو وكتبت: «هنقول مبروك».

وعلى الفور حصل الفيديو على العديد من الإعجابات، وأنهالت التعليقات والتهاني متسائلين عن هوية ذلك الشخص الذي تقدم لخطبتها، فيستعرض لكم “لايف نيوز” عدد من المعلومات عنه.