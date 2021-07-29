«أحدث عروس بالوسط الفني».. هاجر أحمد خسرت لقب أجمل وجه بالعالم بسبب المايوه (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة الشابة هاجر أحمد محرك البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار عدد من الصور والفيديوهات من حفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني في حضور عدد كبير من الأهل والاصدقاء.

حيث خاضت الفنانة هاجر أحمد العديد من مسابقات ملكات الجمال وذلك قبل دخولها للوسط الفني، حيث حصدت لقب الوصيفة الأولى في مسابقة “ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال”، بالاضافة إلى حصولها على لقب ملكة جمال الكوكب “ميس إيكو بلانيت” للسياحة والبيئة لعام 2016 التابعة للأمم المتحدة.

وبالرغم من حصولها على عدد من الجوائز في مسابقات ملكات الجمال، إلا أنها خسرت لقب أجمل وجه في العالم، حيث قامت بتمثيل مصر في إحدى المسابقات التي كانت تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.



إلا أنها رفضت أن ترتدي المايوة الذي كان شرطا أساسيا من ضمن شروط الالتحاق بالمسابقة، فبالتالي انخفضت درجاتها عن باقي المتسابقات مما أدى إلى خسارتها، ولكنها لم تبدو حزينة على الإطلاق بل زاد إعجابها لنفسها لاحترامها لذاتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة هاجر احمد كانت قد أعلنت خلال أيام قليلة ماضية عن عقد قرانها على أحمد الحداد، علّقت وكتبت: “(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد”.