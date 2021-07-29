بإطلالة مثيرة.. ليلى علوي تخطف أنظار الجمهور على البحر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة ليلى علوي أنظار الجمهور في ظهور لها من أجازتها، حيث نشرت عدة صور لها من أجازتها.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة صور ظهرت فيها على البحر خلال قضائها العطلة الصيفية فى إحدى المدن الساحلية.

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وظهرت الفنانة المتألقة ليلى علوي في الصور بـ «الكاش مايوه» خلال استمتاعها بالبحر فى فصل الصيف.

وفي سياق مُتصل، نشرت ليلى علوي فيديو آخر تودع من خلاله الصيف والبحر على شواطئ الساحل الشمالي، وذلك مع قرب انتهاء العطلة الصيفية، حيث ظهرت في الفيديو على الشاطئ.

وعلقت ليلى علوي على الفيديو، قائلةً: “أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي”.

وقضت الفنانة ليلى علوي العطلة الصيفية في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وكانت تشارك جمهورها بصور وفيديوهات خلال استمتاعها بالصيف في الساحل.