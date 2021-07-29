القبض على فنان شهير بحوزته كمية من المخدرات (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بالقبض على ممثل كويتي شهير في مطار الكويت.

الضجة زادت عندما تم الإعلان عن اسم الفنان والتهمة الموجهة إليه، حيث أشارت التقارير أن الفنان الذي تم القبض عليه هو الممثل الكويتي علي كاكولي ، وأنه عُثر بحوزته مخدرات في مطار الكويت.

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وتسبب الخبر في ضجة واسعة في الوسط الفني ولدى جماهير النجوم الكويتيين، حيث يرغب الكثير بمعرفة من هو هذا الفنان الكويتي الشهير الذي قبض عليه، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان علي كاكولي صاحب أغنية النفخة الكذابة يدعون له بأن يفك الله قيده.

القصة بدأت عندما شارك الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني، أنباءً تفيد باعتقال أحد الفنانين في الكويت لحمله المخدرات وهو قادم إلى المطار، ولم يكشف عن هوية هذا الفنان ولكنه ذكر أنه فنان شهير وعمل في العديد من أدوار البطولة في المسلسلات الرمضانية.

ونشر الحمراني عبر “تويتر” قائلاً: “‏القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!”.