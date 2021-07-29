هنادي مهنا تخطف الأنظار بـ«لوك» جديد بعد فقدان وزنها.. متابعون: شبه ياسمين صبري (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة الشابة هنادي مهني ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة هنادي مهني، ب لوك جديد ليناسب شخصيتها “فرح” الدور الذي تقوم بتجسيده في فيلمها الجديد “تماسيح النيل”، وخطفت أنظار جمهورها ومتابعيها بجمالها وأناقتها، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا سوارية رائع، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مما أبرز جمالها وأنوثتها.



وعلقت هنادي مهني علي الصورة وكتبت: “فرح من فيلم #تماسيح_النيل”، وتفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها، وأكد عدد منهم أنها أصبحت تشبه ياسمين صبري.

على صعيد أخر، من المقرر أن يتم عرض فيلم “تماسيح النيل” خلال الأسابيع القادمة بدور العرض السينمائي.

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

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