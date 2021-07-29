انت الان تتابع خبر شاهد.. حفيدة عادل إمام تسرب صور لزوجته لن تتخيل كيف ظهرت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت هالة حفيدة الفنان عادل إمام عدة صور له و لزوجته هالة الشلقاني، عبر خاصية الستوري في حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و من المعروف أن عادل إمام و عائلته من النادر ظهورهم على مواقع التواصل الإجتماعي أو حتى وسائل الإعلام .

على سياق متصل أكد المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، إنه يتمتع بصحة جيدة متابعًا أنه لا صحة لتدهور حالته الصحية.

أضاف رامي، خلال التصريحات الصحفية، ” أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس… ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة، أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته”، مؤكداً: “الزعيم صحته زي الفل والحمدلله كويس ومش تعبان ومفيهوش أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه”.





يُذكر أن آخر عمل فني قدّمه “الزعيم” عادل إمام كان مسلسل “فلانتينو” الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي، من إخراج نجله المخرج رامي إمام، وشاركه في بطولته الفنانون: دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني.