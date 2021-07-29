وسط صدمة من الجمهور.. الفنانة مي عمر تحزن كل المصريين وتعلن إصابتها بهذا المرض الغامض .. (تفاصيل)

الرياض - روايدا بن عباس - مي عمر

2021/07/29 الساعة 05:30 صباحاً (عمار النجار)

كشفت الفنانة مي عمر عن إصابتها بمرض غامض منذ فترة.

نشرت مي عمر صورة لها أمام أحد مراكز الرعاية الصحية في الساحل الشمالي، وعلقت كاتبة: "قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من الفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة".

وتابعت أنها توجهت إلى عيادة شهيرة في "مراسي" وقدمت لها الرعاية الطبية اللازمة ووجهت لهم الشكر العميق .