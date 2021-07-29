انت الان تتابع خبر عريس يطلق عروسته ليلة الدخلة بعد ظهور عضوها الحساس أمام الجميع خلال حفل الزفاف (شاهد) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اقدم عريس على تطليق عروسته أمام الجميع، وذلك بسبب إخراجها العضو لسانها (العضو الحساس)، لوالدته أمام الجميع، أثناء التصوير.

وأفادت الفتاة المصرية،أنها قدمت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، بعد أن رفض الزوج توثيق الطلاق في المحكمة.

وقالت: “كسر فرحتي وأنا لسة بالفستان ورمى عليا يمين الطلاق عشان الفوتوسيشن كان فيه صورة بطلع لساني لحماتي، مستناش يفهم حتى فجأة لقيته بيقولي إنتي طالق وسابني ومشي، أمي من صدمتها انهارت ووقعت مننا”.