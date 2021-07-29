انت الان تتابع خبر العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني وجيرانها، عقب العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها، بعد ان فاحت رائحة كريهة من شقتها.

حيث عثرت قوات الأمن على جثة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند فيشوا شانتي متوفاة في ظروف غامضة في منزلها.

وبينما أظهرت التحقيقات الأولية أن الوفاة قد تكون ناتجة عن سقوط بسبب فقدان للوعي نتيجة إفراطها في تناول بعض المشروبات.

وأعرب بعض الجيران عن اعتقادهم بأنها ربما انتحرت لتتخلص من حالة الاكتئاب التي تعيشها بسبب ضائقة مادية تعاني منها وخصوصاً مع فرض إجراءات الحجر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قد تم استجواب عدد من جيرانها الذين أفادوا بأنها لم تخرج من منزلها منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي.

وأبلغ الجيران الأمن بعد ظهور رائحة كريهة تخرج من شقة الفنانة بعد غيابها عن الأنظار لعدة أيام، ولا زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة، بينما تم إحالة الجثة إلى التشريح لتحديد سبب الوفاة.