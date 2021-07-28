انت الان تتابع خبر نهاية صادمة وغير متوقعة للشاب الذي تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها .. شاهد كيف كان مصيره ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية تمكنت اليوم (الأربعاء)، من القبض على شخص، ظهر في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها.

وأوضح المتحدث الإعلامي، أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد ارتكب تصرفًا يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل لفرع النيابة العامة.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد تفاعل مع حالة فتاة نشرت فيديو، أظهر شابًا لاحقها وتحرش بها في أحد المراكز التجارية بمدينة أبها.

وأوضحت الفتاة خلال المقطع أن الشاب دخل عليها دورة المياه وتحرش بها أكثر من مرة، وأنها حاولت مواجهته لكنه استهزأ بها وبتهديدها له بإبلاغ الشرطة.