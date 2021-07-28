زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي تنشر لأول مرة صور زوجها وسامه منقطعة النظير (شاهد)

الرياض - روايدا بن عباس - هيفاء وهبي وأبنتها

2021/07/28 الساعة 10:26 مساءً (عمار النجار)

نشرت زينب فياض إبنة النجمة هيفا وهبي، صورتين لزوجها عبر "إنستغرام" برفقة إبنتيهما رهف ودانييلا، بمناسبة عيد مولده، وتركت تعليقاً على الصور بأنّه "أفضل أب".

والجدير ذكره أنّ زوج زينب غير معروف، ويفضل الابتعاد عن وسائل التواصل كما صرحت مرة زوجته بذلك.

